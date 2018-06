A pochi passi dalle case: spuntano famiglie di nutrie a Forlimpopoli

Spuntano famiglie di nutrie a Forlimpopoli. I roditori dalle sembianze di un castoro hanno trovato casa in un fossato in via Fondine. Ed alcuni residenti ne hanno già contate una decina. "E' vergognoso che si debba uscire di casa soprattutto al mattino o la sera ed incontrarle per strada", lamenta un cittadino che ha segnalato la presenza degli animali in via Corallo, una parallela della via Emilia. La nutria è una specie semi-acquatica, notturna e serale, anche se è spesso visibile di giorno, in particolare durante i periodi più freddi. Vive in acquitrini, rive dei laghi e corsi d'acqua lenti. Normalmente traccia anche percorsi nell'erba alta e può allontanarsi fino a 180 metri dai rifugi. La maggior parte del suo tempo lo passa a nuotare o brucare le piante acquatiche. Vive in coppie o piccoli gruppi basati su diverse femmine imparentate tra loro. Si nutre principalmente di parti vegetali, tra le quali preferisce le radici, i tuberi e i rizomi. In cattività si riproduce durante tutto l'anno, con una gestazione di 130 giorni.