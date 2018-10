Gomme termiche o catene a bordo: si avvicina il momento dell'obbligo

Con l'avvicinarsi della stagione invernale torna la corsa ai gommisti per la sostituzione dei pneumatici in vista dell’obbligo di termiche o catene a bordo che interesserà diverse arterie del territorio. A partire da novembre in tutti i tratti autostradali più esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio vige l'obbligo di montare pneumatici da neve o avere le catene a bordo, sulla base delle ordinanze che possono essere emesse da Autostrade per l'Italia o dagli enti proprietari delle strade.

L'obbligo di avere pneumatici da neve montati o le catene a bordo è reso noto attraverso segnali stradali collocati lungo i tratti autostradali e le stazioni di ingresso interessate dalle ordinanze. I clienti sprovvisti di adeguato equipaggiamento incorrono in sanzioni pecuniarie a partire da 80 euro fino ad un massimo di 318 euro (articolo 6 comma 14 Codice della Strada). Sull'A14 l'obbligo sarà attivo dal chilometro 0+000 al chilometro 144+247 dall'11 novembre al 15 aprile e dal chilometro 144+247 dal 15 novembre al 15 aprile. Lungo la diramazione per Ravenna l'obbligo sarà attivo dal chilometro 0 al chilometro 29+800 all'11 novembre al 15 aprile.

L’Anas ha comunicato attraverso apposita ordinanza che l'obbligo di catene da neve a bordo o il montaggio di pneumatici da neve per gli autoveicoli che percorrono la E45 è obbligatorio dal primo novembre, e fino al 30 aprile, nel tratto tra Sarsina ed il confine regionale, a Canili di Verghereto. Per tutti gli altri tratti di strade statali rimane l’obbligo a partire dal 15 novembre al 30 aprile. Chi circolerà senza gomme termiche e catene a bordo sulle strade extraurbane la sanzione va da un minimo di 84 euro ad un massimo di 335 euro. Nel caso in cui vengano accertate tali violazioni, l'automobilista non può proseguire la sua corsa senza aver adeguato il veicolo, altrimenti rischia oltre alla sanzione amministrativa anche la decurtazione di tre punti della patente.