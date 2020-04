"Occhi al paesaggio": foto e ricordi racconteranno la valle del Ronco-Bidente

Attraverso il sito internet del Comune di Forlì si può partecipare a “Occhi al paesaggio”, progetto promosso dalla Regione Emilia Emilia-Romagna e "Articolture". L'iniziativa punta a far nascere una rete di Osservatori locali, coordinati in un sistema regionale e con le funzioni di punti di riferimento sul territorio per tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico. Fra i tre territori pilota scelti sulla base della manifestazioni di interesse figura, oltre all’Appennino Reggiano e alla Valle Savena-Idice, la Valle del Ronco-Bidente che interessa direttamente per una sua porzione anche il territorio comunale di Forlì.

La prima tappa del progetto prevede la compilazione di un questionario da parte di tutti coloro che vogliono partecipare con l'obiettivo di realizzare una “mappatura emotiva” di ciascuna area. Poche e semplici domande guidano i cittadini residenti e tutti coloro che conoscono le aree interessate ad apportare il proprio contributo per raccontare il paesaggio di questi territori arricchendolo, se lo si ritiene significativo, con l'invio di fotografie, di ieri e di oggi, degli angoli più amati. L'accesso a tutte le informazioni sul progetto e ai questionari è possibile attraverso www.comune.forli.fc.it .