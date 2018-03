Occupano abusivamente una casa e rubano luce, acqua e gas: arrestati

Hanno occupato abusivamente un'abitazione. E alla vista dei Carabinieri hanno reagito con spintoni. Due forlivesi di 25 e 34 anni ed un bolognese di 21 sono stati arrestati in concorso domenica dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì con l'accusa di furto aggravato, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto ha avuto inizio quando il proprietario dell'abitazione, da tempo disabitata, ha denunciato all'Arma che qualcuno aveva sostituito il lucchetto che assicurava con una catena la chiusura del portone di ingresso.

Entrando in casa il denunciante si era reso conto che qualcuno aveva occupato abusivamente l’immobile. Stante la denuncia presentata, è stato svolto un servizio di osservazione da parte dei militari che ha permesso di individuare, nella serata di domenica, tre persone che entravano abusivamente in casa.

All’atto dell’irruzione del personale dell'Arma, i tre giovani hanno opposto resistenza, spintonando i militari per non farli entrare in casa, riferendo che quella era la loro abitazione. Dagli accertamenti è emerso come gli abusivi avessero manomesso i contatori (luce, acqua e gas) delle utenze domestiche per l'uso illecito. Processati per direttissima, il giudice (pubblico ministero Lucia Spirito) ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.