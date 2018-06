"Sparati e spara a tutti quelli come te": commento shock a Marco Di Maio

Il parlamentare Marco Di Maio augura "buon lavoro" al nuovo governo e viene criticato su Facebook. Il deputato forlivese non ci sta e annuncia che segnalerà le parole postate alle autorità competenti. Questo il messaggio a commento del post di Di Maio su Facebook: "Ma cosa ti sei fumato...fai un favore alla democrazia vera...Sparati, ma prima di farlo spara a tutti i falsi democratici come te". Afferma il parlamentare: "Non conosco l’autore del commento e non mi fa alcuna paura, anzi mi fa pena; lo segnalerò alle autorità competenti e se la vedrà eventualmente, con loro".

Di Maio ha scelto di condividere il messaggio "perché trovo grave e preoccupante il livello a cui sta scendendo il confronto tra le persone, in particolare sui social. Credo che al di là delle leggi e delle sanzioni penali, sia la società a dover reagire e sanzionare questi episodi, a chiunque accadano. Non accetterò mai questo modo di denigrare chi la pensa diversamente, non mi rassegnerò mai all’idea che il confronto debba essere scontro o non è. Impegniamoci tutti a contrastare questi leoni da tastiera, un virus per la nostra società". Al giovane deputato tanti messaggi di solidarietà.