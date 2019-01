Drammatico incendio distrugge una casa in legno, salvi due giovani

Un drammatico incendio ha completamente distrutto una casa in legno che si trova sulle prime colline tra Forlì e Castrocaro, nella zona di Castiglione e Converselle. Il fuoco non ha risparmiato niente e, alimentato dal legno della struttura e anche da una leggera brezza, ha continuato ad ardere per ore, nonostante il massiccio intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con numerose squadre e mezzi da Forlì e da Cesena. Le fiamme sono partite intorno alle 14 nella zona di via San Cassiano e Converselle, quando nella casa si trovavano due ragazzi. Forse un problema nell'impianto di riscaldamento ha innescato il rogo, ma saranno gli accertamenti tecnici a cercare di stabilire le cause che comunque appaiono accidentali ad un primo esame. Nessuno è rimasto ferito o intossicati e i due occupanti della casa sono riusciti a mettersi in salvo e allertare i soccorsi. L'opera dei vigili del fuoco è andata avanti per diverse ore, fino a sera, per avere la meglio sul fuoco che ha alla fine distrutto quasi totalmente la casa. e che si è levato alto in cielo, ben visibile sulle colline.