Rogo distrugge una casa in legno, diverse squadre dei pompieri in azione

Una casa in legno è andata a fuoco nel pomeriggio di giovedì nelle prime colline forlivesi, nella zona di Castiglione. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire in via San Cassiano, piccola traversa di campagna di via dei Sabbioni, per il rogo che si è sprigionato intorno alle 14 in un'abitazione realizzata in legno. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi e per la gestione della viabilità.

Ulteriori informazioni in seguito