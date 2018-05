Fiamme dall'interno una casa disabitata, si indaga su un'occupazione abusiva

Il fumo ha preso ad uscire da una casa disabitata in mezzo ad un viavai di persone intente a prendere i bambini nella vicina scuola elementare, questo ha comportato una pioggia di telefonate allarmate al 115 dei vigili del fuoco. E' l'incendio che si è sviluppato lunedì pomeriggio intorno alle 17,30 in via Ridolfi, nella zona tra viale della Libertà e viale Matteotti. Le fiamme si sono sviluppate in un locale di servizio al pieno terra di uno stabile non abitato, bruciando masserizie e oggetti vari accatastati all'interno. E' bruciato anche un materasso.

Sul posto, assieme a due squadre dei vigili del fuoco, si è portata una volante della Polizia per le prime verifiche. Nessuno è stato trovato all'interno del locale andato a fuoco o nelle immediate vicinanze, e quindi si sospetta che quel locale non utilizzato sia stato occupato abusivamente e abitato in modo non regolare. Saranno le indagini a chiarire sia l'origine del fuoco che l'eventuale occupazione abusiva. L'incendio è stato domato nel giro di un'ora.