Gioca con un coetaneo e dà fuoco alla carta, ustioni in volto per un 14enne

Un ragazzo di 14 anni si è procurato delle ustioni al volto per un gioco pericoloso col fuoco assieme ad un coetaneo. E' quanto capitato intorno alle 17 di giovedì pomeriggio in via don Romeo Bagattoni, a San Martino in Villafranca. I due ragazzini sarebbero giunti con la bicicletta in una casa colonica abbandonata e qui sarebbero entrati all'interno dell'edificio fatiscente. Uno dei due, quindi, avrebbe acceso un fuoco, appiccando una fiamma ad un mucchio di carte e cartone. La fiammata ha quindi investito in faccia il 14enne, che ha subito delle ustioni dalla parte di un orecchio.

Sul posto, dato l'allarme, si sono precipitati i soccorritori del 118, con l'ambulanza, l'auto medicalizzata e l'elicottero delle emergenze, che è atterrato nei pressi della casa colonica. Presente anche la Polizia, con una volante, per ricostruire quanto accaduto. Il ragazzino, dopo un primo esame delle bruciature, è stato dichiarato non grave e l'elicottero è ripartito senza caricarlo verso l'ospedale specializzato nelle ustioni più serie, vale a dire il Bufalini di Cesena. Il 14enne invece è stato condotto all'ospedale di Forlì per le cure del caso.

Sul posto la Polizia non ha rinvenuto sostanze infiammabili e di conseguenza si ritiene che la fiammata sia divampata solo da una repentina combustione della carta. Insomma, un gioco col fuoco finito male – purtroppo comune a molte generazioni di ragazzini -, ma che non è finito malissimo.