"Oh che bel Castello!", buona la prima: Castrocaro si riempie di turisti

Buona la prima. "Oh che bel Castello!", la prima giornata dei Castelli Aperti dell’Emilia-Romagna che hanno aderito all'iniziativa, ha richiamato tanti turisti nei borghi dell'entroterra Forlivese. Soddisfatta dell'iniziativa il sindaco Marianna Tonellato, che parla di "un weekend davvero positivo". Nel comune termale si è vissuta una domenica all'insegna del passato, richiamando l'atmosfera del Medioevo e della Belle Epoque. "Questo weekend appena passato ha visto un incremento sostanziale di turisti e visitatori nel nostro Comune - afferma il primo cittadino -. Più di 350 persone hanno visitato la Rocca di Castrocaro, più di 180 la città fortezza di Terra del Sole, oltre al Castello del Capitano delle Artiglierie. Per non parlare di ristoratori che hanno fatto per la prima volta il pieno su più turni. Insomma, un weekend davvero positivo". Castrocaro parteciperà giovedì al Ttg di Rimini per promuovere il turismo slow.