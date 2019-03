“Old Time Show” ha aperto le porte della fiera alla passione del motorismo

Si è inaugurata sabato alla presenza del sindaco di Forlì Davide Drei, del sottosegretario alla Giustizia On. Jacopo Morrone, del vescovo Livio Corazza e di numerose altre autorità locali, la 16esima edizione di Old Time Show, organizzato dall’ente Fiera in collaborazione con ASI - Automotoclub Storico Italiano e i curatori delle due mostre, il Club Crame e il Club - Il Velocifero di Rimini. La prima giornata di manifestazione ha visto i riflettori puntati sulle “Auto e Moto italiane nel periodo fra le due Guerre” che con un centinaio di esemplariprovenienti dagli scrigni magici di collezionisti privati hanno deliziato la vista dei visitatori. Il pubblico che ha gremito i padiglioni fieristici fin dalle prime ore del mattino ha potuto fare un viaggio nel tempo attraverso le auto e le moto che hanno fatto la storia dell’Italia e che hanno fatto sognare generazioni di italiani divenendo testimoni di una storicità indelebile.

L’area espositiva di 40 mila metri quadrati circa, non solo dedicati all’esposizione di auto e moto d’epoca, ma anche alla mostra scambio ha visto la presenza di oltre 300 espositori presso i quali si sono potuti ammirare e acquistare esemplari come la mitica Maserati TN 56, che ha preso parte alla Mille Miglia con a bordo il pilota James Simpson, la Mercedes pagoda 230SL prima serie 1963, la Volkswagen ovattino cabrio 1957. Gli appassionati inoltre, grazie anche alla splendida giornata di sole; hanno potuto trovare e acquistare, nell’area esterna, ricambi per le proprie vetture, accessori, gadget e modellini che riproducono fedelmente l'originale.

Prosegue anche domenica, dalle ore 8.30 alle 18.00, la full immersion nella storia della motorizzazione all’interno del quartiere della Fiera di Forlì con Old Time Show, dove vi attende inoltre alle ore 11.00 il raduno delle 500 Fiat Abarth a cura di Abath Club Romagna, che con una cinquantina di auto partecipanti correrà in un itinerario lungo le colline forlivesi per poi tornare in Fiera verso le ore 14.00.