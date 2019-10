Oltre 1.500 persone alla mostra fotografica "Piazza Saffi e Forlivesi anni '80"

La mostra fotografica "Piazza Saffi e Forlivesi anni '80" di Maurizio Camporesi ha riscosso un notevole successo di pubblico. Sono state oltre 1.500 le persone che si sono recate a visitarla alla galleria Angolo Mazzini - Spazio d'Arte. In via di esaurimento l'omonimo catalogo che ha accompagnato la rassegna, curato dalle stesso autore delle immagini esposte e da Gabriele Zelli. Notevole anche la partecipazione alle due serate dedicate ai personaggi caratteristici caratteristici forlivesi e a quelli che hanno caratterizzato la vita politica, sociale e culturale della città nel dopoguerra, come Franco Agosto, Silvio Zavatti, don Giuseppe Prati (don Pippo), Irene Ugolini Zoli, Ilario Bandini, Alvaro Zaccaria e Carlo Zampighi.

La mostra, che espone fotografie scattate negli anni 1980/'85 in piazza Saffi, offre una visione di come il centro cittadino era vissuto, dei numerosi cittadini che lo frequentavano e ha dato la possibilità di approfondire il problema della valorizzazione oggi degli spazi storici di Forlì, così come delle altre città italiane. L'esposizione, organizzata dall'Associazione Idee in Corso e dal Comitato Pro Forlì Storico-Artistica, chiuderà giovedì; in questa giornata sarà visitabile dalle 10 alle 12. Per informazioni 3493737026.