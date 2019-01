Oltre 200 giornalisti celebrano a Forlì il patrono San Francesco di Sales

Oltre 200 giornalisti hanno partecipato venerdì alla quindicesima edizione dell’incontro regionale che si è svolto nel Salone comunale di Forlì, in occasione della festa del patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales, e del centenario del settimanale della diocesi di Forlì-Bertinoro “il Momento”. Organizzato dalla diocesi di Forlì-Bertinoro, Ufficio comunicazioni sociali Ceer, Ordine dei giornalisti Emilia-Romagna, in collaborazione con Fisc, Ucsi, Gater, Acec, GreenAccord, con il patrocinio del Comune di Forlì, nel convegno, dal titolo “Dalle community alle comunità. Il servizio del giornalista per fare rete” è stato ripreso il messaggio di Papa Francesco per la 53esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali e si è parlato del ruolo e della “missione” dei giornalisti in questo tempo di grandi trasformazioni tecnologiche e di sfide dettate dalle nuove forme di comunicazione.

Dopo i saluti del vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, del sindaco, Davide Drei e di monsignor Tommaso Ghirelli, delegato Ceer per le comunicazioni sociali, moderati dalla giornalista Maria Depalma, sono intervenuti Giovanni Rossi, presidente Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna, don Franco Appi, direttore de “il Momento”, Alessandro Rondoni, giornalista e direttore Ufficio regionale comunicazioni sociali Ceer, don Ivan Maffeis, direttore Ufficio nazionale comunicazioni sociali Cei e Marco Tarquinio, direttore di “Avvenire”. “Oggi guardiamo al passato - ha affermato il vescobvo Corazza ricordando i 100 anni del Momento - ma anche al nostro futuro come giornalisti, al nostro ruolo così importante e delicato al servizio della verità e della comunità. Mi auguro che ci siano le condizioni perché le nuove agorà, queste piazze moderne, sappiano interagire, abbiamo bisogno davvero di trovare nuova ispirazione”. Gli atti del convegno verranno pubblicati nella rivista “Il Nuovo Areopago”.