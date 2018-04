Oltre 5mila nuove famiglie a Forlì: prevale la convivenza senza figli

Sono 5.527 le nuove famiglie che si sono formate dal 2013 al 2016 e complessivamente rappresentano il 10,5% delle famiglie registrate nel 2016. E' quanto emerge dal rapporto "Urban Lab Città Plurale" redatto dall'amministrazione comunale. Le nuove famiglie composte da soli italiani sono 3.456, mentre quelle da soli stranieri sono 1.797 e quelle miste 274. E' il centro storico a registrare la presenza più accentuata. La variabilità in termini dirappresentatività è piuttosto ampia: si va dal 3,9% di Bagnolo al 21,1% di San Pietro.

Sono in netta prevalenza le famiglie composte da un solo individuo (55% delle nuove famiglie, in termini assoluti 3.039), mentre quelle da due componenti sono 1187 (21,5%), tre componenti 706 (12,8%) e quattro componenti 367 (6,6%). Sono 4 le nuove famiglie da 9 componenti ed oltre. Le nuove famiglie non necessariamente hanno un intestatario giovane: nella maggioranza dei casi l'intestatario ha un'età compresa fra i 35 e i 64 anni (54%). Il 39,9% è rappresentato da un Under 35, mentre le nuove famiglie con un intestatario over 64 sono 314 (5,7%).

In termini di tipologia di relazioni familiari, escludendo le famiglie unipersonali (nuovi residenti singoli, trentenni che sono andati a vivere da soli, persone che si sono seprate) la tendenza prevalente per le nuove famiglie è la convivenza senza figli (11,49%), seguita da coppia sposata con figli (9,5%) e monogenitoriale (7,4%).

