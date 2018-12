Oltre 60 famiglie al tradizionale pranzo di Natale con i loro anziani alla casa di riposo

Tradizionale pranzo di Natale alla residenza per anziani “I Girasoli" di Predappio, che ha visto la partecipazione di oltre 60 famiglie che, invitate dalla direzione della società di gestione, hanno pranzato con i propri anziani in una sala accogliente e addobbata a festa. Erano inoltre presenti al pranzo il Sindaco Giorgio Frassineti, a nome dell’Amministrazione Comunale e rappresentanti di associazioni di volontariato locale. Don Urbano Tedaldi , Parrocco della Parrocchia di Sant’Antonio, ha ufficiato la messa nell’ampio soggiorno della residenza.

La direzione alla fine della festa ha ringraziato gli oltre 160 famigliari che hanno aderito all’invito, esprimendo soddisfazione per la grande partecipazione e piena riuscita dell’iniziativa. Una giornata importante per gli ospiti della residenza, che hanno potuto trascorrere bellissime ore assieme ai loro cari, in una atmosfera di festa e costituisce pertanto motivo di orgoglio per la Direzione e per lo stesso personale che lavora nella struttura.