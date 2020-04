Oltre al tifo c'è di più: il gesto di cuore del Basket Club Marini alla Zangheri

Gesto di cuore del Basket Club Marini. Giovedì uno degli storici supporter della pallacanestro forlivese, Daniele Bravi, a nome di tutti i soci del club, ha consegnato un pacco contenente 500 mascherine alla casa di riposo "Pietro Zangheri" di Forlì. "Come in altre occasioni i soci del Basket Club Marini si sono adoperati per il sociale dimostrando che quando serve anche il tifo nello sport unisce", ha affermato Bravi.

