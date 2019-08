Oltre cento persone alla serata in ricordo di 'Pelo', l'anima del bar Amarcord

Oltre cento persone hanno partecipato a Rocca San Casciano, domenica 18 agosto, all’iniziativa in ricordo di Pelo, indimenticato personaggio del paese. Si è svolto un triangolare di calcio a 5, seguito da un’aperitivo tutti insieme al Bar Amarcord. Nel corso della serata sono stati raccolti 425,50 euro in favore dell’ADMO, Associazione Donatori di Midollo Osseo. Tra i tanti partecipanti, anche il sindaco di Rocca San Casciano, Pier Luigi Lotti, e il vicesindaco, Lucio Giorgini.

A dieci anni dalla sua scomparsa è stato così ricordato Tomaso Mecatti, conosciuto da tutti in paese come “Pelo”, anima e gestore, assieme alla moglie Lina e alla figlia Rosi, del Bar Amarcord per oltre trent’anni. Di Pelo sono state ricordate in particolar modo la bontà d’animo e la proverbiale simpatia, condita da vere e proprie perle di saggezza, caratteristiche queste che sapevano attirare nel suo bar tantissimi giovani.