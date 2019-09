Oltre ottanta docenti al corso di formazione del Maf di Forlimpopoli

Venerdì scorso la sala del Consiglio Comunale di Forlimpopoli ha ospitato il primo appuntamento del corso di formazione promosso dal Comune di Forlimpopoli, dal Museo Archeologico Civico “Tobia Aldini”, da RavennAntica-Fondazione Parco Archeologico di Classe e dall’Istituto Comprensivo Statale “Emilio Rosetti” e riservato ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado del comprensorio forlivese e cesenate per l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020.

Più di ottanta insegnanti hanno seguito le due lezioni tenute da Annalisa Pozzi, funzionario archeologo della Soprintendenza Antichità, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, e da Giuseppe Lepore, docente di Archeologia Greca e Romana all’Università degli Studi di Bologna-Campus di Ravenna. Nel corso del pomeriggio sono state presentate le attività didattiche che si terranno in museo durante il nuovo anno scolastico. Sabato mattina i docenti hanno partecipato alla visita guidata al museo e alla rocca di Forlimpopoli.

Un nuovo appuntamento è previsto per venerdì prossimo dalle 15.30 con interventi dell’archeologa Giovanna Montevecchi e di Enrico Cirelli, docente di Archeologia Medievale presso la Scuola di Lettere e Beni Culturali dell’Ateneo bolognese. Seguirà, sabato 14, la visita guidata a Classis-Museo della Città e del Territorio di Ravenna. I docenti sono stati inoltre invitati a seguire, al termine delle lezioni ufficiali del corso di venerdì pomeriggio, la conferenza in serale su Dante e la matematica promosso dall’Amministrazione comunale artusiana per l’anniversario della morte del sommo poeta fiorentino.