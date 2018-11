Omicidio di Desirèe, striscione di Forza Nuova al casello A14

Nuova incursione notturna di Forza Nuova con l'apposizione di uno striscione in città. Lo stesso messaggio è stato posizionato in altri punti delle città di Cesena e di Ravenna. Il riferimento dello striscione è all'omicidio di Desirée a Roma, vittima – per Forza Nuova – dell'immigrazione. A firmare l'azione è il dipartimento femminile di Forza Nuova, l'Associazione Evita Peron. “Rimanere in silenzio di fronte l'ennesima vittima di violenza straniera? Non fa per noi, l'omertà è caratteristica delle femministe, non è cosa nostra”, spiega una nota. A Forlì lo striscione è stato appeso in una rotonda dell'uscita dell'autostrada A14.