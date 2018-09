Omicidio di Pamela, Oseghale trasferito al carcere di Forlì

Sarà ospite del carcere dellla Rocca. Innocent Oseghale ha lasciato il carcere di Ascoli Piceno ed è stato trasferito in quello della città romagnola. Si tratta del nigeriano accusato dell'omicidio di Pamela Mastropietro, colui che avrebbe sezionato il cadavere dopo averla violentata. Era stato rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto il 18 febbraio scorso, proveniente da quello di Montacuto ad Ancona. Ad Ascoli avrebbe rivelato nuovi particolari di quanto accadde a fine gennaio nel suo appartamento di Macerata (dove la 18enne romana fu uccisa) ad un collaboratore di giustizia che li ha riferiti agli inquirenti.

Parole che per la procura di Macerata equivalgono ad una confessione dell'omicidio. Oseghale, interrogato il 18 settembre in carcere dal procuratore Giovanni Giorgio che in quella sede ha dichiarato chiuse le indagini, continua ad ammettere solo di aver sezionato il cadavere e di avere avuto con Pamela un rapporto consensuale. A riportare la notizia è l'Ansa. Venerdì riceverà in carcere la visita dei suoi legali Umberto Gramenzi e Simone Matraxia.