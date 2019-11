Ondata di maltempo: tagliato un pino pericolante su un impianto sportivo

Ancora danni causati dal maltempo: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nel corso della giornata di lunedì al Polisportivo “Buscherini” di via Orceoli per mettere in sicurezza un pino divelto dal maltempo degli ultimi giorni. La pianta, cadendo, si è adagiata su una struttura sportiva, utilizzata per il gioco delle bocce. Per tutelare l'impianto sportivo, i pompieri hanno tagliato la pianta inclinata e messo in sicurezza l'area, così ridando piena fruibilità alla vasta area verde.