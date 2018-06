La passione in cucina lo porta ancora in tv: Onevio Gamberini protagonista a "Ricette all'Italiana"

Il suo volto simpatico aveva conquistato Antonella Clerici. La passione per la cucina lo accompagna nel quotidiano e il forlivese Onevio Gamberini sarà tra i protagonisti della trasmissione "Ricette all'Italiana", che porterà in tv venerdì e mercoledì la città rivierasca di Cervia. Il programma, condotto da Davide Mengacci e Flora Cant, è dedicato alla scoperta del territorio italiano attraverso le unicità gastronomiche e culturali.

Nella trasmissione, alcuni cuochi provetti si sfidano nella realizzazione di piatti tipici delle rispettive località, mentre le immagini, con piccoli mini-documentari di approfondimento, raccontano il made in Italy e offrono video-ricette per realizzare piatti sfiziosi nella propria cucina. E tra questi ci sarà anche Gamberini. Il forlivese per anni ha lavorato all'ufficio Anagrafe del Comune di Forlì. Ma in città è anche conosciuto per aver scritto il libro "Quì dla mi fameja j s'ciamèva... - Soprannomi familiari ai tempi dell'Unità d'Italia". Pensionato, è titolare del bed and breakfast "L'angolo dei sogni" a Pievequinta, e trascorre le vacanze estive a Cervia.

La trasmissione

La città di Cervia sarà raccontata da diverse cartoline in entrambe le puntate. Inoltre, vari luoghi sono stati utilizzati come set per interviste e sfida al centro della trasmissione. Oltre alla spiaggia, le riprese hanno toccato infatti Piazza Garibaldi, lo stabilimento di produzione del sale presso la sede della società Parco della Salina di Cervia e l’area dei magazzini del sale arricchita dalla presenza della barca storica “Maria” con tradizionale “vela al terzo”. Diverse sono le realtà che hanno contribuito alla produzione televisiva: l’associazione del Circolo Pescatori “La Pantofla”, l’associazione Antichi Sapori di Romagna, il Parco della Salina di Cervia.