Dopo 81 anni l'Aeronautica Militare di Forlì apre le porte della base a scuole e cittadini

Giovedì in occasione del 96esimo anniversario della Costituzione dell’Aeronautica Militare, il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli di via Solombrini, aprirà per la prima volta le porte alla cittadinanza e alle scolaresche. Sarà possibile assistere alla cerimonia militare dell’Alzabandiera e, successivamente per la prima volta dal 1938, effettuare una visita alle infrastrutture operative dell’ente.

Il Secondo Gruppo è presente nella città di Forlì da 80 anni e svolge attività manutentive di supporto ai Reparti di volo della Forza Armata. L’Ente è intitolato ad Arturo Spazzoli, patriota forlivese ed ex Allievo pilota dell’Accademia Aeronautica del corso Zodiaco quando la stessa fu trasferita a Forlì. "L’obiettivo dell’Open Day è quello di far sapere, di far conoscere e di portare i cittadini, con particolare riguardo ai giovani, all’interno dell’Aeronautica Militare per far comprendere il lavoro svolto a favore della collettività per essere sempre più utili al Paese - spiega il comandante del Secondo Gruppo, il tenente colonnello Luca Zorzan -. I visitatori saranno accompagnati dal personale del 2° Gruppo all’interno delle officine per visionare le varie tipologie di attività manutentive svolte e potranno ricevere, oltre alle informazioni sui concorsi in atto o in procinto di essere emanati, materiale promozionale fino ad esaurimento scorte".

Il programma prevede dalle 9.30 alle 10.20 la cerimonia militare (Alzabandiera solenne, rassegna del Reparto da parte del comandante Zorzan, lettura messaggi augurali e consegna onorificenze), a seguire, fino alle 13, ci sarà una visita alle infrastrutture del Secondo Gruppo.