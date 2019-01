Open day al nido Nadiani: tra le novità la partecipazione attiva dei genitori

Sabato dalle 16.30 alle 18.30 si terrà l'open day alla scuola materna, nido e primavera Nadiani di Santa Maria Nuova di Bertinoro. La novità introdotta nel plesso di via Neruda è "l'inserimento in tre giorni", con la partecipazione attiva dei genitori nella struttura. Durante la giornata dell'apertura al pubblico, i piccoli e le loro famiglie, potranno partecipare ai percorsi motori tenuti dal gruppo Kinesia, al giocomotricità su scacchiera gigante con Roberto Bartolozzi , pettacolo di bolle di sapone con Katia, inoltre intrattenimento baby dance e sculture di palloncini e tante altre sorprese. Il personale qualificato sarà presente all'evento e potrà rispondere ad ogni domanda e chiarimento sulle attività didattiche, facendo visitare le varie aule. Il nido è riconosciuto dal ministero della pubblica istruzione ed è convenzionato sia con il Comune di Bertinoro che con quello di Cesena. Gli orari di servizio sono dalle 7.30 alle 16.30 ed aperto a bimbi dai 3 mesi in poi.