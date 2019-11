Open day all'istituto Saffi-Alberti: in mostra tre indirizzi di studi

Sabato dalle ore 15 alle18 l'Istituto Tecnico Saffi Alberti di Forlì inizia i suoi open day per aiutare i ragazzi di terza media nella scelta difficile della scuola superiore: dopo una presentazione da parte del Dirigente Scolastico G. M. Ghidetti si potranno visitare i laboratori e si potrà assistere, con l'aiuto degli studenti stessi e sotto il controllo dei professori, alle attività che caratterizzano i tre indirizzi dell'istituto, cioè chimico e biotecnologico ambientale e sanitario;, costruzioni, ambiente e territorio; sistema moda. I ragazzi potranno quindi comprendere le diverse articolazioni della scuola e soprattutto capirne gli sbocchi lavorativi ed universitari. Nell'istituto sono già stati avviati corsi di certificazione linguista per il PET e il First di inglese che permettono ai ragazzi di provare, spesati quasi completamente, a fare esperienza di alternanza scuola-lavoro all'estero. La scuola sarà aperta anche sabato 14 dicembre dalle ore 15 alle 18 e in quest'occasione si potrà assistere anche alla sfilata degli alunni del sistema moda con abiti preparati da loro. L'ultimo open day è previsto per sabato 18 gennaio 2020.