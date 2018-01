Formazione e lavoro: open day con laboratori svolti dagli studenti all'Enaip

Elettricisti, elettronici, termoidraulici e operatori nel settore delle energie rinnovabili: tutte professioni oggi estremamente richieste, ma che necessitano di una preparazione adeguata, come quella che Enaip Forlì-Cesena propone ai minori alla ricerca di un percorso che li introduca al mondo del lavoro, sviluppandone competenze e capacità tecnico-professionali. Per far conoscere meglio la propria offerta formativa, anche in vista della prossima scadenza (6 febbraio) delle pre-iscrizioni ai corsi di Istruzione e Formazione Professionale 2018, l’ente organizza un open day della sede di Forlì (via Campo di Marte 166).

Sabato, dalle ore 14 alle 18, sarà possibile visitare i locali nei quali si tengono corsi rivolti a giovani tra i 15 ed i 18 anni, per fornire loro gli strumenti per diventare professionisti esperti di sistemi elettrici, solari, fotovoltaici, elettronici e termoidraulici. Durante l’open day si potranno incontrare i docenti, ma anche chi quel percorso di formazione lo sta realizzando: saranno infatti proprio gli studenti, per un pomeriggio, a tenere laboratori e dimostrazioni sulle attività pratiche che quotidianamente svolgono nell’ambito dei vari corsi, insieme alle lezioni teoriche e all’inserimento in aziende del territorio o anche all’estero (il corso prevede infatti almeno 300 ore di stage all’anno), per rafforzare “sul campo” le competenze apprese.

Dall’informatica alla realizzazione di quadri elettrici, fino alla manutenzione di impianti idraulici del settore civile e industriale: tante sono le attività oggetto delle ore di laboratorio, che rappresentano una buona parte del programma dei vari corsi, e che durante l’open day saranno mostrate agli intervenuti, che potranno toccare con mano l’offerta formativa e al contempo testare le proprie abilità, verificando così la propria attitudine verso un settore professionale specifico. Anche in questo modo Enaip vuole supportare i giovani nella scelta del loro futuro, fornendo gli strumenti necessari a ciascuno per individuare la propria strada professionale, e cercando di contrastare la forte tendenza alla dispersione scolastica che si registra nel nostro Paese.

Tutti i corsi di Istruzione e Formazione Professionale istituiti da Enaip sono biennali e gratuiti, in quanto finanziati dalla Regione Emilia Romagna con le risorse del Fondo Sociale Europeo; al termine del percorso è previsto un esame per il rilascio della qualifica professionale, titolo che oggi ha una validità internazionale. I corsi, ad esaurimento posti e riservati a ragazzi che abbiano compiuto almeno 15 anni (e che non abbiano superato i 18), prenderanno il via a settembre, con le pre-iscrizioni possibili, appunto, entro il prossimo 6 febbraio.