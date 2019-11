Il Liceo Artistico e Musicale si presenta in veste rinnovata ai futuri studenti

Il Liceo Artistico e Musicale A. Canova si presenta in veste rinnovata. Sabato dalle 15 alle 18 le famiglie, gli studenti e le studentesse delle medie interessati all’offerta formativa della scuola potranno non solo visitare la sede storica della scuola, in cui sono previsti anche incontri con gli studenti e i docenti del Liceo, ma anche approfondire il nuovo biennio potenziato. Sono infatti 4 le nuove opzioni per chi si iscrive alla prima del Liceo Artistico nel 2020: si può scegliere il potenziamento della lingua inglese, la continuazione della lingua spagnola, il coding e il potenziamento musicale. Quest’ultima opportunità in particolare permetterà a chi eventualmente non potesse essere accolto in prima istanza al Liceo musicale, di potere eventualmente in futuro fare una passerella interna. Oltre alla nuova offerta del biennio, sarà presentato anche il nuovo indirizzo di Audiovisivo e Multimediale del Liceo Artistico. Il prossimo appuntamento si terrà il 14 dicembre con l’Open Night.