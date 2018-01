Dalle medie alle superiori: open day al Liceo Scientifico

Open day sabato al Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli. La presentazione dell'offerta formativa, articolata negli indirizzi Scientifico, Scientifico con opzione Scienze Applicate, Scientifico sezione ad indirizzo Sportivo, unico nella provincia di Forlì-Cesena, Scientifico Quadriennale (il solo in Romagna tra quelli statali, che rientra nei 100 istituti italiani selezionati dal Ministero per la sperimentazione) avverrà in due turni, il primo dalle 15 alle 16,30 e il secondo dalle 16.30 alle 18. I ragazzi e le loro famiglie avranno l'occasione di incontrare il dirigente scolastico Susi Olivetti, confrontarsi direttamente con i docenti e gli alunni del Liceo per informarsi sulle specificità degli indirizzi e visitare le strutture, le aule speciali e i laboratori dell’Istituto.