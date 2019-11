Dalle medie alle superiori, si apre la stagione degli open day: si svela il "nuovo" Matteucci

Si apre la stagione degli open day delle scuole superiori di Forlì, che indirizzeranno gli studenti delle medie nella scelta del cammino formativo. Porte aperte sabato all'istituto tecnico economico "Matteucci", sabato dalle 15 alle 16,30 per il primo turno e dalle 16,30 alle 18 per la seconda ondata di visite. Saranno descritti a giovani e famiglie gli indirizzi formativi e le articolazioni tradizionali integranti il piano dell’offerta formativa della scuola (nel biennio "Indirizzo Amministrazione-finanza e marketing", "Indirizzo Turismo"; e nel triennio "Articolazione Amministrazione-finanza e marketing, "Indirizzo Turismo", "Articolazione Sistemi informativi aziendali" ed "Articolazione Relazioni internazionali per il marketing"), rinnovato alla luce del nuovo indirizzo “Sport Management” – Indirizzo gestione dell’impresa sportiva e della nuova articolazione “Deutsch ist Leicht”, volta all’approfondimento della lingua tedesca, che saranno presentati per la prima volta nelle loro caratteriste e peculiarità. A guidare i presenti il dirigente Giuseppina Tinti, insieme ai docenti e agli studenti.