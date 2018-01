Dalle medie alle superiori, è tempo di scelte: ultimi open day nelle scuole

Ormai tutte le scuole organizzano giornate di presentazione e apertura ai potenziali studenti e alle loro famiglie in vista delle iscrizioni all'anno scolastico 2018-2019. Gli open day sono occasioni importanti per conoscere l'ambiente, farsi un'idea più chiara delle materie e del carico di studio che ogni corso comporta. Le iscrizioni potranno essere effettuate entro le 20 del 6 febbraio. Per inoltrare l’iscrizione, le famiglie (genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori), qualora le domande siano online, devono prima registrarsi al link www.iscrizioni.istruzione.it e potranno farlo inserendo i propri dati oppure utilizzando le credenziali dell'identità digitale (SPID). Il genitore che compila il modulo di domanda dovrà anche dichiarare di aver effettuato la scelta in osservanza delle norme che impongono la condivisione della responsabilità genitoriale. La dichiarazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, per cui viene resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/00 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Gli open day in programma

Sabato sono numerosi gli istituti che aprono le porte agli studenti del futuro. Dalle 15 alle 18 l'Istituto Tecnico “Saffi-Alberti” accoglierà genitori e alunni di terza media per presentare i tre indirizzi di studio: Costruzioni ambiente e territorio, chimica e biotecnologie (sanitarie e ambientali) e Sistema Moda. Dopo l'introduzione della dirigente e la videopresentazione della scuola, verranno premiati i vincitori del concorso "Stilista per un giorno" promosso dal corso Sistema Moda. A seguire, sarà possibile visitare i numerosi laboratori, dove docenti e alunni illustreranno le attività didattiche che contraddistinguono i corsi.

Open day in due turni all'istituto “Francesco Baracca”, il primo dalle 15 ed il secondo dalle 16.30. Saranno presenti il dirigente scolastico Iris Tognon, i docenti, gli studenti, il personale tecnico, i collaboratori della dirigente. Nel corso della visita si potranno visitare i laboratori e le aule speciali, approfondire gli aspetti caratterizzanti l'offerta formativa e analizzare gli sbocchi occupazionali che l'istituto offre.

Open day anche al Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli. La presentazione dell'offerta formativa, articolata negli indirizzi Scientifico, Scientifico con opzione Scienze Applicate, Scientifico sezione ad indirizzo Sportivo, unico nella provincia di Forlì-Cesena, Scientifico Quadriennale (il solo in Romagna tra quelli statali, che rientra nei 100 istituti italiani selezionati dal Ministero per la sperimentazione) avverrà in due turni, il primo dalle 15 alle 16,30 e il secondo dalle 16.30 alle 18. I ragazzi e le loro famiglie avranno l'occasione di incontrare il dirigente scolastico Susi Olivetti, confrontarsi direttamente con i docenti e gli alunni del Liceo per informarsi sulle specificità degli indirizzi e visitare le strutture, le aule speciali e i laboratori dell’Istituto.

Terzo ed ultimo open day anche al Liceo Artistico e Musicale, che presenterà le proprie offerte formative didattiche-culturali e metodologiche, nonché gli indirizzi di studio e classi di strumento (per il musicale). L'appuntamento è per venerdì alle 18.30. Sarà presente anche il dirigente scolastico Fabio Gramellini. Per visite individuali il personale è sempre disponibile attraversp prenotazione telefonica al nimero 0543/26264.

Anche l'Enaip di Forlì farà conoscere la propria offerta formativa nella giornata di sabato: dalle ore 14 alle 18, sarà possibile visitare i locali nei quali si tengono corsi rivolti a giovani tra i 15 ed i 18 anni, per fornire loro gli strumenti per diventare professionisti esperti di sistemi elettrici, solari fotovoltaici, elettronici e termoidraulici. Sabato dalle 9 alle 12 porte aperte anche all'Enfap di viale della Libertà, 1. Durante questa giornata di orientamento sarà possibile visitare aule e laboratori. I docenti e i tutor illustreranno l'offerta formativa, l'iter didattico e i contenuti dei vari percorsi.