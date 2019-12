Open night alla scuola "Don Oreste Benzi" con apericena

Mercoledì la Scuola "Don Oreste Benzi" di Forlì propone un "Open night" con apericena a chiunque voglia conoscerne la proposta didattica ed educativa. Nella storica sede di via dei Mille 1, dalle ore 19 verranno illustrati i percorsi della scuola primaria e della secondaria di primo grado. "Due i punti cardine - viene illustrato -. In primo luogo la pedagogia del gratuito, un’azione educativa e didattica che mette al centro le relazioni umane, valorizza le specificità di ognuno, cerca una forte partecipazione delle famiglie nella comunità educante e costituisce come metodo e regola di classe il dialogo e la responsabilità personale".

L’obiettivo, viene spiegato, "è costruire una scuola in cui ogni persona sia guardata nella globalità dei suoi aspetti costitutivi, fisici, psicologici e spirituali e perciò accolta e valorizzata nella sua originalità. Alla base della “pedagogia del gratuito” (così definita da don Oreste Benzi, suo ideatore negli anni Novanta) c’è la convinzione che il desiderio di conoscere, il cooperare, lo scoprire i propri doni e condividerli rende più maturi, felici, responsabili e capaci di affrontare le sfide".

"La seconda ed importante proposta riguarda il bilinguismo: in tutto ai bambini della primaria sono proposte da madrelingua 7 ore settimanali di inglese, di cui alcune anche con il metodo Clil, ovvero “Content and language integrated learning - viene presentato -.Da segnalare inoltre la possibilità di sostenere esami Cambridge grazie alla collaborazione con la “British school”. La medesima impostazione didattica viene attuata nella secondaria di primo grado, con insegnamento in inglese per sei ore a settimana e tre ore di lingua spagnola. Molto importante è poi la proposta di laboratori extracurricolari, che spaziano dal teatro all’espressione artistica alle lingue straniere". Per maggiori informazioni e per contatti è possibile visitare il sito www.scuoladonorestebenzi.it e la pagina FB Scuola don Oreste Benzi.