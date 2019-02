Riaprono le iscrizioni a Forlì al corso di Tango argentino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

L’Associazione culturale Medialuna Tango riapre le iscrizioni ai corsi di tango argentino a Forlì. Appuntamento giovedì 7, 14 e 21 febbraio 2019, alle ore 20,30 nella sede in corso A. Diaz 111 presso la sala “Gianni Donati”. Potrai partecipare alle lezioni open, completamente gratuite, per sperimentare il gusto autentico del tango. Non è obbligatorio essere in coppia. Per i partecipanti singoli, lo staff procederà all’abbinamento tra gli allievi oppure a fornire degli assistenti.



Info: Susy: 349 4441856 www.medialuna-tango.com medialuna_tango@yahoo.it