Openday della scuola bilingue Don Oreste Benzi

Si terrà domenica, dalle 16.30 per la primaria e dalle 18.30 per la secondaria di primo grado, l’openday della scuola paritaria bilingue Don Oreste Benzi di via Dei Mille, che segue la pedagogia del sacerdote riminese. Saranno attivi i laboratori per i bambini. "Le caratteristiche della “pedagogia del gratuito” sono la fiducia e la responsabilità, la motivazione a sviluppare i propri doni, la capacità di riflessione critica che genera libertà di scelta, il saper scegliere e lavorare insieme, la partecipazione e l’integrazione, l’aiuto reciproco, il riconoscimento e il rispetto del valore di ogni persona", spiega Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità di don Benzi. "Il valore sociale di una scuola è incommensurabile, perché essa genera persone nuove capaci di dar vita ad una società nuova, la società del gratuito, una società alternativa a quella del profitto", aggiunge. Fra i servizi offerti il metodo Clil per l’insegnamento dell’inglese, il prescuola e la mensa interna. Vengono applicati l’apprendimento cooperativo, il rispetto dei tempi di apprendimento e di crescita di ciascuno.