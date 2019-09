"L'acqua è di tutti": 3mila bottiglie di plastica danno vita ad un'opera artistica con fontane sonore

"L'acqua è di tutti". In Piazza Guido da Montefeltro, in questi giorni "Cittadella del Buon Vivere", fa bella mostra l'installazione artistica creata da Manolo Benvenuti, Claudio Ballestracci e Giulio Accettulli e con musiche originali del maestro Marco Mantovani. La scultura fonde insieme arti plastiche, musica e filosofia del riutilizzo per affrontare il tema dell’acqua come bene sociale e relazionale.

La copertura dell’opera è composta da 3.000 bottiglie di plastica di recupero. Ha l’aspetto di una gigantesca bottiglia abbandonata come un rifiuto. I fruitori possono entrarvi e sostarvi per ammirare quattro manufatti artistici, vere e proprie fontane sonore. La bottiglia è il loro auditorium: quando si avvicina la mano agli erogatori, le fontane sospendono il flusso d’acqua e suonano la linea melodica di uno strumento ad arco. La presenza dell'opera in Cittadella è sostenuta da Romagna Acque.