Cade da un'altezza di 4 metri: operaio trasportato al "Bufalini" di Cesena

Infortunio sul lavoro lunedì mattina in un'azienda specializzata nella produzione nella produzione di pane e surgelati in via Golfarelli. Per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine e al personale della Medicina del Lavoro, un operaio è caduto dalla scala da un'altezza di circa quattro metri per effettuare alcune verifiche all'impianto elettrico che alimenta la rete internet, che si trovava collocato in un piano rialzato. L'allarme al 118 è giunto poco prima delle 11. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato al "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Un altro infortunio è avvenuto poco dopo in via Gorizia. In questo caso a rimanere ferita è stata una donna di nazionalità cinese ad una mano mentre stava utilizzando un macchinario. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata al "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano per le cure del caso.