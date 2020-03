Operaio colpito al volto da una cinghia, i sindacati: "Fare chiarezza"

Le segreterie Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil di Forlì esprimono "preoccupazione per il grave infortunio avvenuto lunedì alla tappezzeria di via Cartesio 16 a Forlì, azienda legata al settore mobile imbottito". Le organizzazioni sindacali di categoria hanno espresso al lavoratore 51enne e ai suoi famigliari la loro vicinanza, auspicando "il miglioramento delle condizioni di salute dello stesso", lunedì ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena per il trauma subito in pieno volto a causa della cinghia che si è sganciata durante la lavorazione del fusto.

I sindacati chiedono "che venga fatta chiarezza dagli organi competenti e rimarcando la problematicità degli incidenti sul lavoro". Inoltre ritengono "necessario, oggi più che mai, sostenere la cultura della prevenzione, della formazione sulle procedure di sicurezza e le modalità attuative, la prevenzione dei rischi deve essere prassi quotidiana nelle aziende".