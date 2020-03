Coronavirus, il grande esempio di altruismo dell'azienda: ore di lavoro per il volontariato

In tempi di emergenza nazionale ci sono notizie che non devono passare inosservate soprattutto se riguardano il mondo del volontariato e una piccola comunità come quella di Rocca San Casciano. Mercoledì mattina negli uffici della Fraternita Misericordia di Rocca San Casciano, infatti, è giunta l'inaspettata ma piacevole comunicazione che, dai prossimi giorni, uno dei propri volontari dedicherà il proprio orario di lavoro alle attività della Fraternita dietro espressa autorizzazione del proprio datore di lavoro.

"La Misericordia di Rocca San Casciano, attraverso i propri volontari, cerca quotidianamente di dare supporto a tutte le persone che si trovano in difficoltà anche a causa dell'emergenza Covid-19 - commenta il Governatore Maria Grazia Romagnoli -. Dai prossimi giorni, per un periodo di 30 giorni, un nostro volontario presterà quotidianamente servizio all'interno dell'associazione grazie ad un apposito congedo retribuito concesso dal datore di lavoro. Si tratta di un gesto raro e prezioso e per questo motivo esprimo il mio più sentito ringraziamento alla dirigenza della società Siboni s.r.l. con sede in San Martino in Villafranca (FC) che ha preferito concedere ai propri dipendenti questa possibilità anziché ricorrere alla C.I.G. Con l'auspicio che il loro gesto possa essere d'esempio a tante altre aziende perché solo con l'impegno di tutti riusciremo a superare questo delicato momento".

Il volontario già impegnato attivamente nel servizio di ambulanza del 118, affiancherà anche gli altri associati nelle attività ordinarie dell'associazione e nel servizio - attivo dal lunedì al sabato - di consegna dei beni di prima necessità e farmaci a domicilio per le persone anziane e non autosufficienti istituito appositamente per supportare le persone più fragili in questo periodo di emergenza sanitaria.