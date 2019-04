Operatore mischia tutto, Alea lo ha già interrogato: "Avvieremo la procedura disciplinare"

Alea Ambiente è riuscita ad individuare l'operatore – un lavoratore interinale assunto da poco - che nei giorni scorsi è stato scoperto a conferire i materiali raccolti in maniera non conforme alle regole di gestione del porta a porta. Un video che è diventato virale nel giro di poche ore, e che è rimbalzato sulle bacheche Facebook dei forlivesi e nelle chat di whatasapp ,immortala l'operatore che mischia tutto, svuotando nello stesso bidone la plastica e l'organico, nel giro d iraccolta riservato solo alla plastica. La Direzione di Alea Ambiente, lunedì mattina, ha subito interrogato l'uomo sull'evento e ha avviato le procedure di approfondimento dei fatti, “che risultano essere poco chiari”, rileva la nota. Sempre Alea: “Una volta chiusa la pratica di accertamento, Alea provvederà all’avvio delle procedure disciplinari, così come previsto dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di riferimento”.

“Fatto grave, ma per fortuna isolato. Appena abbiamo scoperto l’accaduto ci siamo subito attivati per intercettare l'operatore e interrogarlo sulle motivazioni che hanno portato alla grave violazione delle regole ed anche dello spirito del porta a porta. Inoltre, abbiamo provveduto a ricordare in maniera ferrea le regole di condotta a tutta la compagine dell’operativo aziendale. - ha dichiarato il Direttore Generale, Paolo Contò - Siamo ora in fase di approfondimento dei fatti perché le spiegazioni riportate dal lavoratore risultano essere poco chiare e lasciano molti dubbi sulle dinamiche e sulle motivazioni. Una volta verificati tutti i fatti provvederemo a concludere la procedura disciplinare. Inoltre, a seguito della richieste di alcuni utenti e per dovere di trasparenza, l’azienda sta organizzando delle azioni per evidenziare la tracciabilità dei flussi dei materiali differenziati”.

“Infine, ricordo che esiste con gli impianti di destinazione un continuo monitoraggio sui materiali conferiti e ad oggi abbiamo sempre avuto feedback positivi sulla qualità degli stessi, cosa che ci ha permesso di avere un riscontro anche in termini economici. Un ringraziamento, ancora, al cittadino che ha segnalato il grave fatto e ha svolto, così, il ruolo di controllore della propria azienda permettendoci di intervenire tempestivamente”, ha concluso Contò.