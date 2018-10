Un altro spacciatore stanato alla stazione: la droga nascosta sotto la leva del cambio

Continua la lotta con lo spaccio di droga nella zona della stazione ferroviaria di Forlì. I Carabinieri del Nucleo Operativo e della stazione di Ronco, al comando del maggiore Raffaele Conforti, hanno arrestato un 50enne venezuelano con l'accusa di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lunedì sera i militari sono stati attirati dai movimenti sospetti dello straniero, che si aggirava nel parcheggio della stazione ferroviaria.

L'extracomunitario aveva una dose di marijuana, che era stata nascosta sotto la leva del cambio della vettura. La successiva perquisizione domiciliare, a Villafranca, ha permesso di rinvenire all’interno della camera da letto cinque panetti di hashish, per un totale di circa 500 grammi, che erano occultati all’interno di un sottofondo dell’armadio. Associato in carcere, a disposizione del pubblico ministero Federica Messina, martedì è comparso in tribunale per l'udienza di convalida. Il giudice ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.