Operazione antidroga nei pressi della stazione: tre arresti. Trovati anche carrelli per la spesa rubati

E' di tre arresti il bilancio di un'operazione antidroga svolta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Forlì e dei colleghi di Ronca nei pressi della stazione ferroviaria. Nella rete degli uomini dell'Arma è finita una coppia di 30 e 40 anni, entrambi residenti nella città mercuriale, ed un 46enne tunisino, domiciliato a Forlì. Tutti, già noti alle forze dell'ordine e tossicodipendenti, dovranno rispondere dell'accusa di "detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio".

Tutto è iniziato nella tarda serata di giovedì, durante un controllo e perquisizione nel parcheggio della stazione ferroviaria, quando la coppia fermata è stata trovata in possesso 27 grammi di eroina. In casa sono stati trovati un bilancino di precisione, dei flaconi di metadone e 200 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio.

Nell’ambito della stessa attività investigativa, i Carabinieri di Ronco hanno arrestato in flagrante un tunisino 46enne, domiciliato a Forlì. Fermato in Viale della Libertà, nei pressi della stazione, aveva quattro involucri per un totale di 14 grammi di eroina, sottoposti a sequestro. L’uomo è stato trovato anche con tre carrelli rubati dal supermercato “Famila” di via Costa, motivo per il quale è stato denunciato anche per "ricettazione". Il giudice (pubblico ministero Federica Messina) ha convalidato gli arresti, disponendo per tutti l’obbligo di presentazione giornaliero alla P.G. al comando dell'Arma di Ronco.