Un appartamento del centro storico era stato adibito a vera e proprio luogo per il consumo dell'eroina. In totale sono stati sequestrati 11 grammi di eroina, già suddivisa in piccole dosi. Secondo quanto accertato lo stupefacente veniva ceduto a 20 euro la dose. In arresto sono finiti due amici, entrambi di 33 anni, uno operaio e l'altro risultato disoccupato.