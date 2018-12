Operazione "Natale Sicuro", raffica di controlli dei Carabinieri: un arresto e 8 denunce

Un arresto, otto denunce, 380 persone identificate e 175 veicoli controllati. Questi i numeri dell'operazione "Natale Sicuro", disposta dal comando provinciale dell'Arma di Forlì-Cesena, e che ha visto impegnati per tutta la settimana ben cinquanta militari della Compagnia di Corso Mazzini coordinati sul campo dal maggiore Raffaele Conforti. Gli uomini dell'Arma di Ronco hanno arrestato un minorenne: già sottoposto della misura cautelare del collocamento in comunità per un furto con strappo messo a segno ad ottobre a Bologna, ha commesso una serie di violazioni segnalate dagli investigatori al Tribunale dei Minori di Bologna, che ha quindi applicato la custodia cautelare al carcere minorile di Bologna.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, diretti dal tenente Francesco Grasso, hanno denunciato in stato di libertà un 47enne napoletano per "porto di armi e oggetti atti ad offendere", trovato con un coltello con lama di 9 centimetri che aveva in auto, di cui non ha fornito spiegazioni circa il possesso. L'arma bianca è stata sequestrata. Sempre i militari del Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un giovane marocchino residente nel ravennate, già noto alle forze dell'ordine, perchè trovato senza documenti al momento del controllo. Sono cinque le persone denunciate dai Carabinieri di Ronco per una serie di furti commessi al centro commerciale Punta di Ferro. I carabinieri di Tredozio hanno invece denunciato per indebito utilizzo di carta bancomat un ventunenne del luogo.