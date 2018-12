Operazione per portare in carcere i condannati a pene definitive: un arresto anche a Forlì

Si è conclusa nei giorni scorsi una vasta operazione coordinata dalla squadra mobile di Bologna e condotta da tutti gli uffici investigativi dell’Emilia Romagna finalizzata alla cattura di personaggi destinatari di provvedimenti definitivi che impongono la loro carcerazione. L’operazione che ha visto impegnati per circa una settimana i poliziotti ha avuto come scopo quello di andare a recuperare quei provvedimenti emessi da vari uffici di esecuzione, divenuti definitivi, nei confronti di vari personaggi già condannati responsabili dei più svariati reati. L’attivita’ ha portato complessivamente all'esecuzione concreta di 16 provvedimenti nei confronti di ricercati di varia nazionalità resisi responsabili a vario titolo dei reati di spaccio di stupefacenti, furto aggravato, ricettazione ed altri, destinatari della pena della reclusione per un totale di circa anni 30 anni.

Nella provincia di Forlì-Cesena è stato eseguito uno di questi provvedimenti. Si tratta di uno straniero che era destinatario di una condanna definitiva per la violazione di una norma sull'immigrazione. Il soggetto si trovava tra l'altro già in carcere per un arresto precedente, avvenuto sempre per mano della Squadra Mobile di Forlì nell'alveo dell'operazione dell'inizio di dicembre che ha portato all'arresto di una banda dedita ai furti e alla ricettazione, operante tra Forlì e Ravenna.