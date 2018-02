Polizia in campo con l'operazione "Safety Car 2": 11 denunce e un'auto sequestrata

Gli agenti della Volante della Questura di Forlì, affiancati dai colleghi della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna e dalla Polizia Municipale, sono stati impegnati in un'operazione nazionale ad "alto impatto" finalizzata a garantire la sicurezza sulle strade e fronteggiare il fenomeno dei furti di mezzi. Dal 19 al 24 febbraio il personale in divisa è stato impegnato in "Safety Car 2", col controllo dei mezzi su strada. A livello provinciale sono stati controllati 3255 veicoli, di cui 3094 auto e 151 mezzi adibiti al trasporto merci. Il bilancio è di undici denunce a piede libero (uno straniero) e il sequestro da parte della Polizia Municipale di Forlì di un'auto perchè sprovvista di assicurazione. All'attività hanno preso parte anche gli agenti del Caps e del Commissariato di Polizia di Cesena per il territorio di competenza.