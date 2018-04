Opere di compensazione per l'inceneritore, il Comune chiede un milione per mettere a posto i parchi

Il Comune di Forlì riceverà da Hera quasi un milione di euro come compensazione della presenza dell'inceneritore dei rifiuti, per realizzare opere di mitigazione ambientale. Ogni anno, infatti, il Comune riceve questa sorta di "indennità di disagio ambientale", calcolata sulle tonnellate conferite all'inceneritore, per un importo che varia tra gli 8 e gli 11 euro a tonnellata, costi operativi che finiscono poi nelle bollette dei cittadini.

In base a questi calcoli, il Comune di Forlì andrà a chiedere ad Hera circa 907mila euro nel 2018 che saranno utilizzati per opere di mitigazione e risanamento ambientale. Sarà Atersir, l'agenzia regionale che controlla le tariffe dei servizi pubblici, a valutare il piano previsto dal municipio.

Il Comune intende spendere il denaro per 237.000 euro per lavori di sistemazione stradale su una ventina di arteria stradali, per compensare il traffico pesante dei camion dei rifiuti. Ma il denaro sarà speso principalmente per le aree verdi. Altri 140mila euro, infatti, saranno utilizzati per riqualificare giardini attualmente interdetti al pubblico, in particolare quello del Foro Boario e quelli della Rocca di Ravaldino. Il grosso della cifra sarà spesa infine per la manutenzione delle aree verdi esistenti con un importo di 505mila euro (sfalci, potature, piantamenti di nuovi alberi). Infine 24mila euro saranno destinati alle attività di monitoraggio dell'inquinamento da parte di Arpae e Comune.