Dal monitoraggio dei prezzi al censimento della popolazione: il Comune cerca rilevatori Istat

Il Comune di Forlì comunica che l'Ufficio Statistica sta predisponendo appositi elenchi di nominativi ai quali far riferimento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo occasionale per l'espletamento in toto o in parte di attività quali la rilevazione prezzi al consumo, indagini periodiche (esempio multiscopo, condizioni di salute e vita quotidiana) e censimento permanente della popolazione. Gli elenchi in questione sono di due tipologie: candidati già in possesso di significative esperienze di rilevazioni-Istat e candidati privi di significative esperienze di rilevazioni-Istat.

Per presentare il proprio nominativo è necessario indirizzare una manifestazione di interesse al Comune di Forlì-Ufficio Statistica, Piazza Saffi 8. La presentazione può essere effettuata a mano esclusivamente all'Ufficio Protocollo Generale aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, oppure inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo del Comune indicato oppure inviata tramite posta certificata (pec) alla casella comune.forli@pec.comune.forli.fc.it tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 27 marzo 2020.

Non sono tenuti alla presentazione attuale della propria candidatura tutti coloro che, a seguito della pubblicazione degli avvisi degli anni 2018-2019, hanno già presentato manifestazione di interesse nel 2018 o nel 2019 e sono stati conseguentemente inseriti negli appositi elenchi: infatti, tali elenchi restano validi fino al 31 dicembre 2020, come già specificato negli avvisi precedenti. L'avviso e la modulistica sono consultabili sul sito www.comune.forli.fc.it . Per informazioni: tel. 0543.712326, email: statistica@comune.forli.fc.it .