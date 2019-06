Arriva l'estate, cambiano gli orari degli autobus: saranno attivi fino a metà settembre

A partire da sabato 8 giugno saranno in vigore gli orari estivi, validi fino a domenica 15 settembre. Tali sono consultabili alla pagina Orari e Percorsi nel portale di Start Romagna. Per informazioni puoi rivolgerti ai nostri servizi, attivi nei giorni feriali con orario dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14 il sabato. Alle fermate è in corso la sostituzione dei quadri orari e per questo motivo Start Romagna invita gli utenti a controllare la validità dell’orario esposto.

SCARICA IL DOCUMENTO: Gli orari estivi dei bus