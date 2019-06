Con l'estate nuovi orari per i musei civici. E il San Domenico si prepara per gli eventi serali

Da martedì fino a sabato 31 agosto, i Musei Civici di Forlì si riorganizzano con orari estivi e aperture serali. Palazzo Romagnoli apre, come di consueto, dal martedì alla domenica dalle 9,30 alle 13,30 e con un'apertura pomeridiana il martedì dalle 15 alle 17,30. In concomitanza con gli eventi serali in centro storico rimarrà inoltre aperto mercoledì 19 e mercoledì 26 giugno dalle 20,30 alle 23 proponendo interessanti incontri culturali. Fino al 30 giugno le Collezioni del Novecento, la Collezione Verzocchi e la mostra “Arte e Gioia di Vivere”, ospitate al suo interno, saranno visitabili ad ingresso ridotto per tutti (3 euro).

I Musei San Domenico, al termine delle attività di disallestimento della mostra Ottocento, riapriranno al pubblico martedì 2 luglio con l'orario estivo e precisamente dal martedì alla domenica dalle 9,30 alle 13. E' previsto, tuttavia, negli orari serali un nutrito calendario di appuntamenti, concerti ed incontri sia nella chiesa di San Giacomo che nel chiostro.

Infine in occasione degli incontri della rassegna “Giovedì in Villa”, in programma nel giardino di Villa Saffi dal 27 giugno al 26 luglio, la casa museo sarà aperta con ingresso libero il giovedì sera dalle 20,30 alle 23,30. Il programma completo degli eventi “Passeggiate d'estate” previsti nei Musei Civici di Forlì per l'estate 2019 è consultabile sul sito www.cultura.comune.forli.fc.it

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Cultura e Turismo, Unità Musei (via Albicini, 12) al numero 0543 712627 (e-mail musei@comune.forli.fc.it).