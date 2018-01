Premilcuore, raccolta rifiuti itinerante: nuovo orario per l'Ecomobile

Da lunedì partirà il nuovo orario dell’Ecomobile, il mezzo itinerante per la raccolta dei rifiuti, a disposizione dei cittadini di Premilcuore ogni lunedì dalle 8 alle 13 sempre nel piazzale di Via A. Grandi, di fronte al civico 5. L’ecomobile è stata attivata da Hera in collaborazione con le amministrazioni comunali, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a conferire separatamente tutti quei rifiuti che, per dimensioni o tipologia, non possono essere raccolti nei consueti contenitori stradali. In questo modo gli scarti vengono destinati al recupero, al riciclo o allo smaltimento controllato.

Cosa portare all’ecomobile

Si possono portare tante tipologie di rifiuti: accumulatori al piombo (esempio batterie auto); arredi e rifiuti ingombranti; carta e cartone; contenitori e imballaggi etichettati T e/o F (tossici e infiammabili); farmaci; filtri olio; rifiuti inerti (esempio da piccole demolizioni domestiche); legname; cassette e mobilio; olio alimentare (esempio da cucina); olio minerale (esempio motore); pile e batterie per telefoni cellulari; plastica/lattine; rifiuti da apparecchiature, elettriche ed elettroniche (Raee, lavatrici, lavastoviglie, forni, giocattoli elettrici ed elettronici, computer, stampanti, Ttv, telefoni cellulari, apparecchi per informatica e telecomunicazione in genere, frigoriferi e condizionatori, monitor, lampade a risparmio energetico, neon); scarti vegetali (esempio ramaglie); termometri e vetro.

Per svolgere il servizio in modo corretto, è necessario portare i rifiuti separati. I contenitori non devono contenere residui di prodotti e di liquidi. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Clienti Hera 800 999 500, numero verde gratuito da rete fissa e cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18 o consultare il sito www.gruppohera.it.