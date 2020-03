Supermercato e farmacia: orario domenicale dimezzato al centro commerciale

Conad e Farmacia del centro commerciale "Punta di Ferro" dimezzano gli orari d'apertura nella giornata di domenica. Il supermercato e il banco dei farmaci rimarrano aperti dalle 9 alle 13. Dal lunedì al sabato le attività saranno invece a disposizione dell'utenza dalle 9 alle 20. Si tratta di una scelta conseguente alla decisione presa dalla dirigenza di Conad. Il marchio della margherita ha stabilito una riduzione dell'orario del giorno festivo. "Si tratta di una scelta a tutela dei dipendenti, per dar loro anche un nimino di sollievo in questi giorni d'emergenza - spiega la direttrice del centro commerciale, Simona Trinchini -. Noi ci siamo allineati alla decisione di Conad. In questo momento il centro commerciale è aperto per garantire gli acquisti alimentari e medicinali".

